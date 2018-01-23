МЧС предупреждает о сильном тумане в Московской области

Экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Московской области. В сообщении говорится о сильном тумане, который ожидается в Подмосковье 24 января.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров

МЧС предупреждает водителей о необходимости быть внимательными на дороге и держать дистанцию. Движение следует прекратить при ухудшении видимости в тумане до 50 метров. Также автовладельцам не следует делать резких маневров, обгонов и перестроений в сильный туман, а пешеходам нужно использовать светоотражающие элементы.