Невзоров рассказал, как святую воду в Исаакии на Крещение наливали из сортира

Популярный петербургский журналист Александр Невзоров рассказал о праздновании Крещения в Исаакиевском соборе. По словам Невзорова, воду на Крещение для верующих наливали непосредственно из мужского сортира.

В сообществе соцсети "ВКонтакте" "Защитим Исаакиевский собор" ранее 18 января написали о подаче святой воды из туалета и опубликовали подтверждающие фотографии.

"Из канализационного люка в полу в сторону бачка протянулся, как удав, позитивно-желтый шланг. С негромким шкворчанием заработал насос. И водичка полилась... Знаете, откуда был протянут этот шланг? Из помещения мужского туалета!", - уточняется в соцсети. Юзеры говорят, что святую воду на Крещение не раздавали, а продавали за пожертвования. Многие назвали это мошенничеством.

Невзоров повторил, что в Исаакиевском соборе "нет никакого специального пункта для раздачи святой воды и никакой подачи воды тоже нет, поэтому для прихожан осуществляли налив святой воды по шлангу, который был протянут к ним напрямую из мужского сортира".

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