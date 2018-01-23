Движение электричек на Рижском направлении нарушено из-за ЧП на Курском

Движение электричек на Рижском направлении во вторник, 23 января, вечером нарушено из-за аварии на Курском направлении. Ранее на Курском направлении в районе железнодорожной станции Битца произошло провисание контактного провода.

По данным Московской железной дороги (МЖД), на участке Подольск - Москва движение пригородных поездов, выполняющих рейсы в сторону Москвы, было организовано по временной схеме. Электрички шли без остановки станции и остановочные пункты Силикатная, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровская, Царицыно.

Аварийные бригады устранили ЧП в 19:15 мск. Несмотря на восстановление движения, некоторые поезда следуют с отклонением от графика, в том числе и на Рижском направлении, на которое с Курского направления проходят несколько электричек.

Диспетчеры МЖД делают все для восстановления расписания.

Ранее утром на Курском направлении сломался поезд "Ласточка", выполнявший рейс из Орла в Москву.