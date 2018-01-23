Мать восьмерых детей вернула материнскую награду чиновникам Башкирии

Юлия Вольф - мать восьмерых детей из Уфы демонстративно вернула главе Башкирии медаль материнской славы. Этим поступком она хочет обратить внимание чиновников на истинное положение многодетных семей в республике.

Свою награду и заявление о ее возврате она отдала в приёмную главы Башкирии, где неоднократно обивала пороги в тщетной попытке попасть на прием. «Я многодетная мать, и у меня есть преимущественное право на получение жилья, плюс к этому дом аварийный, - рассказывает женщина о причинах своего поступка. - Сейчас меня и моих восьмерых детей силой пытаются переселить в двенадцатиметровую комнату в трёшке, где живут ещё две семьи».

По ее словам, высокое звание на самом деле является профанацией, а права многодетных матерей абсолютно не защищены. Поэтому ей стыдно носить эту награду, пишет Newsland.

«Вернуть медаль оказалось намного проще, чем ее получить»,- грустно пошутила Юлия. При получении нас долго инструктировали, объясняли, как себя вести, что не надо делать и говорить в присутствии первого лица».