В России скоро серьезно повысят финансирование здравоохранения

В России в ближайшее время повысят финансирование здравоохранения. О том, что финансирование здравоохранения будет резко увеличено после выборов президента России, которые состоятся в марте текущего года, передал телеграмм-канал "Труба под Неглинной".

Как рассказал информатор, "после выборов ️ здравоохранение станет новым приоритетом федерального бюджета".️ Финансирование отрасли будет увеличено на вторую половину 2018 года, на здравоохранение выделят миллиарды. Президент России Владимир Путин рассказал о повышении финансирования здравоохранения на прошлой неделе после посещения нового перинатального центра в городе Коломна Московской области.

Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 14 декабря прошлого года заявил, что общее финансирование области здравоохранения будет в 2018 году до 4,1% ВВП.