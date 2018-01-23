Россияне назвали своими кумирами Гагарина, Высоцкого и Жукова

Россияне в опросе назвали главными кумирами ХХ века первого космонавта Юрия Гагарина, певца и актера Владимира Высоцкого и маршала Советского Союза Георгия Жукова. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проводившего исследование, Гагарину отдали 44 процента голосов, Высоцкому - 28 пррцентов, Жукову - 27.

Высоцкий известен 99% россиян. Самой популярной среди россиян композицией Владимира Высоцкого стала "Песня о друге". Наиболее известная для респондентов его роль в кино - роль Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя". 25 января 2018 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.

Владимир Высоцкий — поэт, актер и бард. Он написал более 600 песен и 200 стихотворений, актер сыграл десятки ролей в театре и кино. Высоцкий скончался 25 июля 1980 года.