Умер молодой россиянин, которого в Анталье 10 лет выхаживала турчанка

Умер молодой мужчина-россиянин, которого в Анталье 10 лет выхаживала турчанка. Несколько лет назад Первый канал показал семью жительницы турецкой Антальи, которая взяла из больницы молодого человека.

Турчанка Гюльсум Кабадайы по некоторым признакам, определила, что парень, тяжело пострадавший в ДТП в 2008 году, из России. Он как-то реагировал на русскую речь. В результате аварии молодой человек потерял память и был парализован.

Гюльсум Кабадайы увидела абсолютно беспомощного одинокого молодого человека в больнице. Она усыновила россиянина. Турчанка ухаживала за Умутом, как за своим сыном.

Пять лет назад в России показали видео, как турчанка ухаживает за русским парнем. Несколько россиянок решили, что беда случилась с их сыновьями, Умут - это их сын. Но до конца жизни Умут жил в Турции. Врачи боролись за его жизнь. Состояние здоровья мужчины ухудшалось, отказали почки, - сообщает РИА Новости.

Умута не стало утром 23 января.