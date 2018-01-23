Мерзнет солярка: из Челябинска отменили междугородние рейсы

Около 30 междугородних автобусов сегодня, 23 января, не смогли отправиться к пунктам своих назначений. Причина проста – аномальные морозы ниже климатической нормы на семь и более градусов.

Рейсы в Казахстан были закрыты еще вчера, в Златоуст, Магнитогорск, Курган и другие населенные пункты были отменены сегодня по причине морозов – в автобусах замерзает дизельное топливо. Выезд разрешат, как только потеплеет.

Отметим, что на этих направлениях есть рейсы автобусов на бензине, и уехать все же можно. Однако их немного.

Напомним, что сегодня утром из-за мороза в Челябинске отменили занятия в школах для учащихся с первого по седьмой классы первой и второй смены. С утра столбики термометров в городе показывали минус 28–27 градусов. При этом, по прогнозам Гидрометцентра, такая погода сохранится на ближайшие три дня.