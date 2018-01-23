Южноуральцы могут записать видеообращение к президенту

Обращение или наказ к президенту можно записать в центре Челябинска, с собой нужно взять всего лишь паспорт.

Завтра, 24 января, на третьем этаже дома №35 по проспекту Ленина всех желающих начнут принимать организаторы спецпроекта «Открытый микрофон». Все обращения передадут Владимиру Путину.

Обращения записываются каждый день со вторника до субботы с 9 до 17 без предварительной записи. Предполагается, что записывать обращения южноуральцев будут до конца предвыборной кампании.