Крымчанину таксист вернул забытые в машине 200 долларов

В январе водитель такси нашел в автомобиле 200 лолларов, оставленные кем-то из пассажиров, и привез их в офис компании, чтобы отдать хозяину.

Водитель Андрей ШАБАТУРА обнаружил валюту между передними сидениями машины после того, как выполнил несколько заказов. Он точно не знал, кто именно из пассажиров выронил купюры, поэтому сообщил о находке сотрудникам сервиса заказа такси «Максим».

Менеджеры офиса начали обзванивать всех пассажиров, которых в тот день перевозил Андрей. Оказалось, что деньги забыл мужчина, который ехал на автовокзал и собирался рассчитываться ими в Симферополе. Пропажу денег он обнаружил уже по приезду. 19 января деньги были возвращены владельцу, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Если пассажир оставил в такси вещи, их нужно обязательно вернуть. Сделать это максимально быстро позволяет система обратной связи, которая действует в нашем сервисе. Благодарим Андрея за честность и ответственность, — отметил руководитель сервиса «Максим» в Феодосии Александр ГАВРИХ.

По статистике сервиса, пассажиры забывают вещи в такси каждые три минуты. Чаще всего оставляют в такси телефоны, документы, ключи, сумки. Бывают и необычные находки. Например, в Омске пассажиры оставляли в машине гирю, в Иркутске — плазменный телевизор, а в Хабаровске в машине водителя несколько дней пряталась живая игуана.