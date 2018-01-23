Ростуризм к ЧМ-2018 опубликовал "черный список" отелей
23 января 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Ростуризм опубликовал список отелей, завышающих цены на размещение во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает портал "Москва 24".
В Москве это "Отель Чайковский", гостиницы "Славянка", "Старый Город", Seven Hills Trubnaya, отели "Ситикомфорт на Китай-городе", "Ситикомфорт на Арбатской", "ЛеонАрт", "Камергерский", отели "ДЕКО", "Петровка 17", "Макс-2", хостел "Наполеон". Стоимость номеров в этих отелях возросли от 14 до 399 процентов от первоначальный стоимости. В частности, отель на Петровке предлагает размещение за 34,8 тысячи рублей при нормативе в 6970 рублей за номер. На сайте Ростуризма представлен перечень отелей с завышенными ценами и в других местах проведения чемпионата.
22 января Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам цен на гостиничные услуги. Отелям грозят штрафы за завышение стоимости проживания на время ЧМ. Цены на гостиницы нельзя будет завышать с 15 мая по 15 августа. Сам чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля.
Депутаты Мосгордумы также планируют усилить контроль за арендой жилья, чтобы предотвратить незаконное появление хостелов перед мероприятием. Известно, что в столице к чемпионату забронировали более 40 тысяч номеров – это около 60 процентов от всего номерного фонда города. Обычно футбольные болельщики выбирают хостелы и недорогие мини-отели.