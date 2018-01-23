Ростуризм опубликовал список отелей, завышающих цены на размещение во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает портал "Москва 24".



В Москве это "Отель Чайковский", гостиницы "Славянка", "Старый Город", Seven Hills Trubnaya, отели "Ситикомфорт на Китай-городе", "Ситикомфорт на Арбатской", "ЛеонАрт", "Камергерский", отели "ДЕКО", "Петровка 17", "Макс-2", хостел "Наполеон". Стоимость номеров в этих отелях возросли от 14 до 399 процентов от первоначальный стоимости. В частности, отель на Петровке предлагает размещение за 34,8 тысячи рублей при нормативе в 6970 рублей за номер. На сайте Ростуризма представлен перечень отелей с завышенными ценами и в других местах проведения чемпионата.

22 января Роспотребнадзор открыл горячую линию‪ по ‬‪вопросам цен на гостиничные услуги‬. Отелям грозят штрафы за завышение стоимости проживания на время ЧМ. Цены на гостиницы нельзя будет завышать с 15 мая по 15 августа. Сам чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля.



Депутаты Мосгордумы также планируют усилить контроль за арендой жилья, чтобы предотвратить незаконное появление хостелов перед мероприятием. Известно, что в столице к чемпионату забронировали более 40 тысяч номеров – это около 60 процентов от всего номерного фонда города. Обычно футбольные болельщики выбирают хостелы и недорогие мини-отели.

