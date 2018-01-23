Россия должна начать готовиться к климатическим изменениям

В последнее время климат во всем мире очень сильно меняется. Отчасти в этом виноват человек. Все чаще в нашу жизнь врывается непогода, мы должны быть готовы к этому. Это касается и отношения к собственному здоровью, и более грамотного подхода к строительству зданий и дорог.

Согласно докладу Росгидромета, потепление в России проходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем во всем мире. В центральной части чаще идут дожди, а снежных дней все меньше. Потепление продолжится и дальше. Пока лишь неясно, каковы будут его масштабы.

В связи с этим все чаще происходят экстремальные погодные явления. Нам необходимо задуматься о грамотной подготовке к ним. Это гораздо дешевле, чем восстановление разрушенного.

Сложнее придется людям старше 65 лет – увеличатся риски инсульта и заболеваний органов дыхания. Также духота может стать причиной большого количества алкогольных психозов. Появится больше малярийных комаров и грызунов, потепление снизит качество питьевой воды из-за обильного развития бактерий (сальмонеллы).

Кроме того, нужно позаботиться о различных сооружения. Железнодорожные пути, здания строились в других климатических условиях, теперь они стареют гораздо быстрее. Интенсивные осадки вымывают грунт, а значит, дороги будут разрушены. Проблемы возникнут и у сельского хозяйства: засуха, размножение колорадских жуков и саранчи.