На Урале объявили особый режим

В Уральском федеральном округе ввели особый режим в связи с погодными условиями. К настоящему моменту на территории региона установились сильнейшие морозы до минус 30 градусов в ночное время.

Власти приняли дополнительные меры для защиты местных жителей, а также строений. Сейчас все экстренные службы работают в условиях повышенной готовности и могут моментально выехать на помощь гражданам или для устранения поломок.

Как уточняет портал URA.RU, ссылаясь на данные пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России, пока на Урале не было зафиксировано ни одной коммунальной аварии, которая нарушила бы систему жизнеобеспечения. Подчеркивается, что все оперативные штабы постоянно находятся на связи с диспетчерами муниципалитетов, а также с сельскими старостами.