Аккаунт потомка Миклухо-Маклая заблокирован за фото полуобнаженных папуасок

Праправнук путешественника Николая Миклухо-Маклая потерял доступ к аккаунту на Facebook. Причиной возникших проблем с доступом стало несоблюдение этических норм публикаций в социальной сети.

Аккаунт потомка путешественника Николая Миклухо-Маклая заблокировали за фото с жителями Новой Гвинеи в национальных костюмах — по традиции женщины из племени папуасов ходят с обнаженной грудью.

Потомок известного путешественника является директором фонда имени Миклухо-Маклая и занимается этнографическими исследованиями. Речь идет о фотографии полуобнаженных аборигенов, сделанной во время его поездки в Папуа-Новую Гвинею несколько месяцев назад.