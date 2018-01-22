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Собянин сообщил, когда начнется заселение первых домов по программе реновации

22 января 2018, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин сообщил, когда начнется заселение первых домов по программе реновации

Власти Москвы в ближайшее время передадут под заселение первые дома в рамках программы реновации жилфонда столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе собрания Общественной палаты города.

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Жители попавшего в программу реновации дома пожаловались в ФСБ на угрозы

«Понятно, что в свое время дома в Москве строились не для программы реновации. Но тем не менее жители попросили их передать именно в эту программу в связи с тем, что они находятся рядом с их жильем», — пояснил глава города. Несколько домов сейчас реконструируют, чтобы они отвечали стандартам программы. По словам Собянина, в 2019 году власти Москвы приступят к обсуждению комплексного строительства кварталов реновации. «Это будут реальные комплексные проекты, которые будут во многом определять лицо нашего города», - уточнил столичный градоначальник.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал неблагополучными районы, где пройдет реновация. Ключевыми целями реновации в Москве являются экономическая успешность городской среды, культурная жизнь и безопасность.

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После употребления стопроцентного фруктового сока уровень сахара в крови может и не повыситься. В ходе нового исследования опровергнута одна из самых распространённых аксиом в сфере здорового питания.

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Ученик открыл стрельбу в школе Техаса

Ученик открыл стрельбу в школе Техаса

В понедельник около 08:00 учащийся открыл стрельбу в одной из школ городка Италия в округе Эллис, штата Техаса, расположенном примерно в 72 км от города Даллас. Ранение получила школьница, ее госпитализировали.

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Швейцарская пещера стала западней для восьми туристов

В одной из пещер Швейцарии в ловушке оказались восемь немецких туристов, спасатели уже прибыли на место происшествия и пытаются всеми силами освободить пострадавших.

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Врачи назвали мифом свойство алкоголя согревать в мороз

Врачи назвали мифом свойство алкоголя согревать в мороз

Врачи не советуют в морозы согреваться с помощью алкоголя. Учеными добавляется, что зимой вирусы распространяются не менее интенсивно, и верить в то, что спирт убивает бактерии, нельзя, поскольку это миф.

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Дочь Веры Глаголевой показала детское фото с отцом

Анастасия Шубская опубликовала редкую фотографию со своим отцом Кириллом Шубским в день его рождения. Мужчина выглядит молодым и красивым, а его внешнее сходство с дочкой кажется очевидным.

//Новости Гнездо.ру

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Собянин сообщил, когда начнется заселение первых домов по программе реновации

Собянин сообщил, когда начнется заселение первых домов по программе реновации

Власти Москвы в ближайшее время передадут под заселение первые дома в рамках программы реновации жилфонда столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе собрания Общественной палаты города.

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У художника Шемякина умерла единственная дочь

У художника Шемякина умерла единственная дочь

Советский, российский художник и скульптор Михаил Шемякин на своей странице в социальной сети сообщил, что его единственная дочь Доротея скончалась. Его публикацию сопровождают несколько работ Доротеи.

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Максим Галкин рассказал о своем ночном обжорстве

Максим Галкин рассказал о своем ночном обжорстве

В Instagram Максима Галкина появилось шуточное видео, в котором он рассказал, что ест без остановки с Нового года. По словам юмориста, он каждый день ночью идет к холодильнику и постоянно находит там вкусную еду.

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Салон красоты для онкобольных откроют в Перми

Жительница Перми планирует открыть необычный салон красоты. Она хочет помочь раковым больным вернуть красоту и желание смотреть на себя в зеркало, она объясняет, что «так быстрее проходит процесс выздоровления»

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Под Владимиром студент спас пассажиров автобуса, когда водителю стало плохо

Во Владимирской области в городе Коврове у водителя автобуса случился инсульт, неуправляемая машина понеслась по дороге на большой скорости. Всех, кто находился внутри спасла реакция одного из пассажиров.

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Названа новая дата наступления армии Украины на ДНР и ЛНР

Названа новая дата наступления армии Украины на ДНР и ЛНР

Наступательная операция Вооруженных сил Украины против подразделений Донецкой и Луганской народных республик может состояться летом текущего года. Соответствующий прогноз появился в интернете.

//Общество

В Крыму готовят к продаже национализированное имущество Игоря Коломойского

В Крыму готовят к продаже национализированное имущество Игоря Коломойского

Минимущества Крыма готовит к продаже национализированное имущество украинского олигарха Игоря КОЛОМОЙСКОГО через аукцион.

//В мире

Внучка Елизаветы II собралась замуж за сотрудника ночного клуба

Внучка Елизаветы II собралась замуж за сотрудника ночного клуба

Осенью 2018 года 27-летняя внучка королевы Елизаветы II заключит брак с 31-летним барменом Джеком Бруксбанком. В сообщении монаршей семьи говорится, что помолвка внучки королевы Елизаветы II уже состоялась.

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В Башкирии закрылся патриотический проект "Продукты Башкортостана"

В Башкирии закрылся патриотический проект "Продукты Башкортостана"

Единственный магазин «Продукты Башкортостана» в Уфе закрылся, ни шатко ни валко проработав чуть больше трёх лет. Планы открыть в республике не менее 30 фирменных точек остались на бумаге.

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Протоиерей Чаплин одобрил идею приравнять сожительство к официальному браку

Протоиерей Чаплин одобрил идею приравнять сожительство к официальному браку

Приравнивание сожительства к официальному браку может подтолкнуть людей пойти в ЗАГС, считает протоиерей Чаплин. "Нужно делать все, чтобы полноценный брак у нас утверждался, но эта мера все равно хороша".

//Общество

В Симферополе отказали в госпитализации беременной женщине, она скончалась

В Симферополе отказали в госпитализации беременной женщине, она скончалась

В Симферополе в больнице имени Семашко беременной девушке с высокой температурой отказали в госпитализации. Ей сказали, что у нее отсутствуют документы и выгнали на улицу. На следующий день девушка скончалась.

//Непознанное

Уфологи считают, что Японию скоро атакуют инопланетяне

Уфологи считают, что Японию скоро атакуют инопланетяне

Японцы оказались свидетелями удивительного явления, возникшего над территорией острова Кюсю. Исследователи в области уфологии сразу же сообщили, что речь может идти о признаках скорого вторжения пришельцев.

//Наука

Учёные усовершенствовали методологию проектирования скважин

Учёные усовершенствовали методологию проектирования скважин

Самарскими учеными разработан методический подход к проектированию скважин. Он позволит получать более точную информацию о месторождении и прогнозировать проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации скважины.

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Порошенко призвал украинцев изучать книгу про «московскую вошь» и «своих гнид»

Порошенко призвал украинцев изучать книгу про «московскую вошь» и «своих гнид»

Все украинцы в обязательном порядке должны прочитать книгу Симона Петлюры «Московская вошь». Об этом в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном Дню соборности, заявил Петр Порошенко.

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Санкционные колбасы и сыры из Европы были сожжены в Феодосии

Санкционные колбасы и сыры из Европы были сожжены в Феодосии

В Феодосии из продажи изъяли 150 килограммов санкционных сыров и колбас. Запрещенные продукты нашли во время проверки индивидуальных предпринимателей.

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В РПЦ прокомментировали приравнивание гражданского брака к официальному

В РПЦ прокомментировали приравнивание гражданского брака к официальному

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал предложение уравнять в Российской Федерации сожительство с браком.

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