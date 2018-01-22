Собянин сообщил, когда начнется заселение первых домов по программе реновации

Власти Москвы в ближайшее время передадут под заселение первые дома в рамках программы реновации жилфонда столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе собрания Общественной палаты города. Жители попавшего в программу реновации дома пожаловались в ФСБ на угрозы

«Понятно, что в свое время дома в Москве строились не для программы реновации. Но тем не менее жители попросили их передать именно в эту программу в связи с тем, что они находятся рядом с их жильем», — пояснил глава города. Несколько домов сейчас реконструируют, чтобы они отвечали стандартам программы. По словам Собянина, в 2019 году власти Москвы приступят к обсуждению комплексного строительства кварталов реновации. «Это будут реальные комплексные проекты, которые будут во многом определять лицо нашего города», - уточнил столичный градоначальник.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал неблагополучными районы, где пройдет реновация. Ключевыми целями реновации в Москве являются экономическая успешность городской среды, культурная жизнь и безопасность.