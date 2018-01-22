Салон красоты для онкобольных откроют в Перми

Жительница Перми планирует открыть необычный салон красоты. Она хочет помочь раковым больным вернуть красоту и желание смотреть на себя в зеркало.

Светланы Алексеевой прошла через все ужасы лечения онкологического заболевания. Ей поставили диагноз - рак молочной железы, она перенесла курс химиотерапии и операцию. Сейчас женщина хочет открыть салон красоты для онковыздоравливающих, как она сама называет раковых больных.

Год от года рак стремительно молодеет и сейчас ему подвержены совсем юные люди. При этом им даже со страшным диагнозом очень важно чувствовать себя красивыми. Светлана объясняет, что «так быстрее проходит процесс выздоровления».

Но в обычных салонах специалисты не всегда готовы оказать услугу онкобольному человеку. «Я сама столкнулась с тем, что далеко не каждый мастер был готов побрить мне голову. Тем более что не каждая девушка с таким диагнозом отнесется легко, если рядом с ней, в соседнем кресле, будет сидеть клиентка с роскошной шевелюрой. Это психологически тяжело», — заявила Светлана Алексеева корреспонденту URA.RU.