В Крыму готовят к продаже национализированное имущество Игоря Коломойского

Минимущества Крыма готовит к продаже национализированное имущество украинского олигарха Игоря КОЛОМОЙСКОГО через аукцион.

На аукционе подлежат продаже детский санаторий «Таврида» в Евпатории, рекреационный комплекс «Наутилус» в Гурзуфе, гостиница «Крым» в Ялте, АЗС на автодороге Симферополь – Николаевка, нежилые помещения в Белогорском районе и Бахчисарае, несколько недостроев, нежилых помещений и домиков для отдыха в селе Лазурное (Алушта), а также обнесенный забором туалет в Коктебеле, пишет «РИА Новый День»

Другим распоряжением планируется дать разрешение на продажу через аукцион бывших офисных помещений «Приватбанка» в Феодосии, Симферополе, Ялте и имущественного комплекса бывшей хлопкопрядильной фабрики в Керчи, стоимостью в 21 миллионов рублей.

Средства от продажи имущества поступят в бюджет Крыма.