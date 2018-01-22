Несколько лет назад в Башкирии решили создать сеть продуктовых магазинов "Продукты Башкортостана", в которых жители республики могли бы купить только продукцию местных производителей.



Ни шатко ни валко, один такой магазин в Уфе просуществовал три года и недавно закрылся. Что же стало причиной завершения такого, казалось бы, правильного проекта? Скудный ассортимент? Цены? Или всё вместе? Подробности - в материале С. Истоминой на портале "Уфа.Ру".