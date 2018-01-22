В Симферополе отказали в госпитализации беременной женщине, она скончалась

В Симферополе в больнице имени Семашко беременной девушке с высокой температурой отказали в госпитализации. Ей сказали, что у нее отсутствуют документы и выгнали на улицу. На следующий день девушка скончалась.

Как сообщили родители покойной 21-летней Татьяны ПИМЕНОВОЙ, вечером 17 января девушке стало плохо и у нее поднялась небольшая температура. Вызвали «скорую помощь», медики сделали укол и предложили госпитализацию в инфекционную больницу. Татьяна отказалась, опасаясь подхватить «заразу». Однако позже ей стало хуже, температура поднялась до 39 градусов. Снова вызвали «скорую», которая на этот раз увезла женщину в больницу.

Врачи убедили родных в том, что Татьяну госпитализируют в больницу, поэтому они не поехали с ней ночью, а решили добраться первым автобусом через несколько часов утром.

Сначала ее доставили в Луговскую ЦРБ, откуда направили в Симферопольскую больницу №7, где у женщины взяли анализы. Потом по непонятной причине она оказалась в приемном покое Симферопольской больницы имени Семашко. Все это время она звонила родным и рассказывала, что с ней происходит, пишут "Аргументы недели - Крым".

В осмотре и предоставлении палаты в больнице имени Семашко Татьяне отказали и в конце концов со словами: «Мы тоже люди, нам спать нужно» выгнали беременную девушку ночью в тапочках и домашней одежде на улицу. К тому времени у нее разрядился телефон. Татьяна провела на улице час, пока ее не заметила прохожая и не помогла вызвать такси, чтобы та добралась домой. Домой беременная женщина вернулась с температурой 40.

Родные предположили, что в госпитализации ей было отказано из-за отсутствия документов — паспорта и полиса ОМС, которые у нее украли в Москве в прошлом году. Таня пыталась восстановить документы, находясь в Крыму.

На следующий день ей стало лучше. Но уже к ночи лихорадка началась снова и он ане могла ходить в туалет. В местной амбулатории сделать ничего не могли и повезли в Луговскую ЦРБ, откуда отправили в перинатальный центр в Симферополь.

«Там ей сделали УЗИ, сказали, что матка закрыта, все в порядке. Потом стали смотреть ребенка. Таня спрашивала меня: «Мама, что там видно?» Ребеночек, говорю, ручки, ножки. «Кто, мам?» Говорят, девочка. Таня так обрадовалась, заулыбалась, Владик очень хотел девочку. Потом говорят, что ребенок, к сожалению, погиб, не выдержал высокой температуры — белок свернулся. Таня впала в панику, кричала, что Владик ее убьет — ребенка не уберегла, что лучше сама умрет. Я не знала, как ее успокоить», – рассказала «Примечаниям» мать покойной Наталья.

Татьяну стали готовить к искусственным родам (срок беременности составлял 23 недели). Взяли анализы, определили в палату. Все это время мать женщины Наталья была с ней.

«Танин муж и отец приехали. Я отошла буквально на минутку, чтобы двери им открыть, слышала, как она кричала мне «Мама, где Владик? Мама, мамочка!» Когда вернулась, она уже лежала на кушетке, из носа у нее текла кровь, а у рта была кровавая пена. Так моей девочки не стало», – сообщила убитая горем мать.

Медики перинатального центра лишь предположили, что у женщины была вирусная пневмония, которая могла протекать бессимптомно. Значительному ухудшению состояния могло поспособствовать переохлаждение, полученное накануне ночью.

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» отец Татьяны Юрий, сегодня, 22 января, состоится вскрытие тела, после чего можно будет говорить о точных причинах смерти.

Также он сообщил, что 20 января написал заявление на действия сотрудников приемного покоя больницы им. Семашко в Следственный комитет.

«Приняли заявление, составили протокол. Потом звонили, сказали, что материалы для дела со всех поликлиник и больниц, в которых побывала Таня, уже изъяли», – уточнил отец.