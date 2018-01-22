Санкционные колбасы и сыры из Европы были сожжены в Феодосии
22 января 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Феодосии из продажи изъяли 150 килограммов санкционных сыров и колбас.
Запрещенные продукты нашли во время проверки индивидуальных предпринимателей.
Госинспекторы изъяли из продажи около 74 килограммов сыров в ассортименте и 73 килограмма колбас производства Украины и стран Евросоюза, пишут "Аргументы недели - Крым".
Собственники продукции не смогли предоставить ветеринарные сертификаты и другие документы, подтверждающие происхождение продукции. Также на ней не было маркировки на русском языке.
Товар был сожжен после изъятия.