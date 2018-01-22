Протоиерей Чаплин одобрил идею приравнять сожительство к официальному браку

Приравнивание гражданского брака к официальному может подтолкнуть людей пойти в ЗАГС, считает протоиерей Всеволод Чаплин. «Конечно, нужно делать все, чтобы полноценный брак у нас утверждался, причем чтобы люди не боялись вступать в брак достаточно рано, не откладывая до 25, 30 лет и далее. Но эта мера все равно хороша» - заявил корреспонденту Infox священнослужитель Русской православной церкви.

В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий гражданский брак к официальному

Так же он считает, что, если имущественная ответственность и обязательства, связанные с детьми, будут возникать и в гражданских отношениях, это может послужить стимулом к заключению брака в ЗАГСе, отметил протоиерей. «Если отсутствие штампа в паспорте не даст человеку возможности убежать и сказать «знать не знаю, ведать не ведаю», это отнимет у некоторых один из мотивов, который подталкивает бежать от брака», - уверен отец Всеволод.

Однако ограничиваться принятием закона вовсе не стоит. Необходимо предпринимать много усилий для того, чтобы идеал настоящей семьи и настоящего брака формировался в обществе. Будущее у страны будет только тогда, когда люди уйдут от насаждаемого культа эгоиста, одиночки, человека, который не хочет связывать себя обязательствами по отношению к любимым.

«Этот культ убивает народ. Поэтому нужно говорить молодым людям как прекрасно жить в настоящем браке, в котором любовь предполагает и ответственность, и заботу, и посвящение себя друг другу». – заключил Всеволод Чаплин.

Как мы уже писали ранее, законопроект о введении в Семейный кодекс понятия «фактические брачные отношения» внесен в Госдуму по инициативе сенатора Антон Беляков. Он утверждает, что государство должно признавать и защищать права людей, живущих в гражданских отношениях.