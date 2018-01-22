Раскрыт план Кудрина и Грефа по созданию в России «цифрового государства»

Сокращение трети чиновников, образование единой кадровой службы кабинета министров, разделение госпрограмм. Все это содержится в плане реформы правительства, представленном Центром стратегических разработок.

Одним из главных событий прошедшего на минувшей неделе в Москве «Гайдаровского форума» стала презентация плана реформирования правительства России в 2018 году. Документ подготовили специалисты Центра стратегических разработок, возглавляемого Алексеем Кудриным.









Основная идея доклада, представленного на мероприятии вице-президентом ЦСР Марией Шклярук и президентом Сбербанка Германом Грефом, заключается в создании «цифрового государства» и делегировании искусственному интеллекту принятия простых управленческих решений. С этой идеей связаны другие инициативы авторов плана. Среди них – сокращение трети чиновников, образование единой кадровой службы кабинета министров, разделение госпрограмм на «отраслевые» и «национальные».

Рассказавшая о данном документе газета «Коммерсантъ» отметила, что в нем впервые представлены конкретные предложения о том, каким должно стать российское правительство после мартовских выборов президента. Основным приоритетом в презентации ЦСР, пишет издание, стала реализация принципа «правительство как платформа». Этот и сходные принципы ранее использовались при проведении административных реформ в Великобритании, Эстонии, Финляндии, Малайзии и Сингапуре.

Прокомментировавший инициативы ЦСР экономист Михаил Делягин высказался о них скептически. В интервью «Царьграду» эксперт напомнил, что внедрению цифровых технологий в упомянутом в докладе Сингапуре предшествовали репрессии в отношении местных либералов. Делягин предрек: если российские власти не последуют примеру азиатской страны, пользы от «цифрового государства» не будет.









Также экономист высказал мнение, что приложивший руку к разработке данного плана Алексей Кудрин планирует вернуться в правительство на пост «стратегического вице-премьера». По словам Делягина, Кудрин хочет стать «новым Бурбулисом», который, занимая должность госсекретаря РСФСР, «во все вмешивался и ни за что не отвечал».









Отметим, что презентация доклада, посвященного реформе кабинета министров, совпала по времени с публикацией прогноза, согласно которому действующий глава правительства Дмитрий Медведев весной уйдет в отставку. Эксперты считают, что место Медведева займет руководитель администрации президента Антон Вайно.