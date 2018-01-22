Футбол помог Ленинграду выстоять в блокаду

Эта история произошла в мае 1942 года, после самой страшной блокадной зимы.



За месяц до этого фашисты разбрасывали над Ленинградом пропагандистские листовки, ставящие целью деморализовать жителей города. Пропаганде с нашей стороны нужен был достойный ответ, и уже 5 мая капитан НКВД Виктор Бычков получил приказ в течение суток организовать футбольный матч.



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