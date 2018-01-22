Жители Ямала катаются на велосипедах в минус 40 градусов

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа было зафиксировано нечто поразительное. При температуре минус 40 градусов по Цельсию на одной из улиц заметили человека, катавшегося на велосипеде.

Пораженные очевидцы засняли занятный инцидент на видео и выложили ролик в интернет. Многие активисты в сети поразились закаленности и храбрости человека, который в такой холод сел на велосипед. Как уточняет URA.RU, ссылаясь на некоторых жителей Ямала, для данного региона подобное явление не считается редким.

Самые оптимистично настроенные граждане, увидев видеозапись, сообщили, что мужчина все сделал правильно, поскольку двухколесный транспорт точно не заглохнет на морозе.