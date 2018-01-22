Фельдшер скорой помощи из Севастополя Надежда КОЛЕСНИКОВА 20 января была избита на вызове. Пациентка в состоянии алкогольного опьянения набросилась на медика из-за вопроса «Что и сколько вы употребляли?».

20 декабря в 12:19 диспетчер скорой помощи принял вызов с поводом «головная боль, алкогольное опьянение». В 12:56 бригада, состоящая из одного фельдшера и водителя, приняла вызов и отправилась по адресу, пишут «Примечания»

Дверь квартиры медику открыл мужчина, сразу же скрывшийся в соседней комнате. Женщина-пациентка находилась в сильном алкогольном опьянении, речь ее была невнятна, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Она вцепилась мне в волосы, ударила по голове, — вспоминает фельдшер. — Я чудом вырвалась и выбежала в коридор. В комнате остались мои вещи. Меня спасло то, что заходя в квартиру, я почувствовала неладное и оставила дверь открытой».

Но покинуть квартиру медику не удалось. Мужчина, находившийся в соседней комнате, перегородил ей проход. КОЛЕСНИКОВА попыталась поговорить с пациенткой в спокойном тоне, просила разрешения собрать свои вещи и уйти. Но женщина неожиданно снова набросилась на фельдшера, ударила ее по лицу и голове, вцепилась в волосы.

Оказалось, что в квартире находился еще один мужчина. Он оттащил от КОЛЕСНИКОВОЙ свою пьяную подругу и дал фельдшеру возможность покинуть квартиру. Надежда уверена, что никакого мотива у пациентки не было. Однако, она написала заявление в полицию и пациентку уже забрали сотрудники полиции.