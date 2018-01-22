Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station
Севастопольский космонавт Антон Шкаплеров полетал на пылесосе на МКС
22 января 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Севастопольский космонавт Антон ШКАПЛЕРОВ устроил субботник на Международной космической станции и полетал на пылесосе.
На видео со своего необычного полета, космонавт наложил песню Ар КЕЛИИ «Я верю, что могу летать». Запись он разместил на своей странице в Twitter, пишут "Аргументы недели - Крым".
«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса», – прокомментировал видео космонавт.
Видео вызвало бурную реакцию у пользователей социальной сети, они благодарят космонавта за подаренное весело настроение.