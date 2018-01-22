Севастопольский космонавт Антон Шкаплеров полетал на пылесосе на МКС

Севастопольский космонавт Антон ШКАПЛЕРОВ устроил субботник на Международной космической станции и полетал на пылесосе.

На видео со своего необычного полета, космонавт наложил песню Ар КЕЛИИ «Я верю, что могу летать». Запись он разместил на своей странице в Twitter, пишут "Аргументы недели - Крым".

​​«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса», – прокомментировал видео космонавт.

Видео вызвало бурную реакцию у пользователей социальной сети, они благодарят космонавта за подаренное весело настроение.