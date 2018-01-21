Дмитрий Песков объяснил выбор красных штанов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал свои фотографии в красных штанах. Как объяснил чиновник, он выбирает для своего гардероба яркие вещи, чтобы компенсировать «серые будни». Песков по воскресеньям с семьей ходит в баню

Высказывание прозвучало в ответ на вопрос журналиста, связанный с опубликованной в 2016 году в социальных сетях фотографией, на которой Песков одет в красные штаны.

«Это в пику серым будням. В пику тому, что у нас дефицит солнца», — заявил Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что очень любит море, солнце, насыщенные цвета. Надо, чтобы всего этого было много в жизни.