Дмитрий Песков объяснил выбор красных штанов
21 января 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал свои фотографии в красных штанах. Как объяснил чиновник, он выбирает для своего гардероба яркие вещи, чтобы компенсировать «серые будни».
Высказывание прозвучало в ответ на вопрос журналиста, связанный с опубликованной в 2016 году в социальных сетях фотографией, на которой Песков одет в красные штаны.
«Это в пику серым будням. В пику тому, что у нас дефицит солнца», — заявил Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что очень любит море, солнце, насыщенные цвета. Надо, чтобы всего этого было много в жизни.