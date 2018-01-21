СМИ: два пассажирских самолета чуть не столкнулись в небе над Москвой

Перед посадкой в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, летевший из Таллина, опасно сблизился с Boeing, летевшим из Мурманска во Внуково, пилоты смогли развести самолеты, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошёл накануне вечером. У Superjet, готовящегося к посадке, на высоте 4300 метров сработала система опасного сближения с другим воздушным судном. В тот момент расстояние между ним и пассажирским Boeing, составляло 600 метров, пишут СМИ.

К счастью, чёткая работа экипажей, следовавших инструкциям диспетчеров, позволила избежать трагической катастрофы. В итоге оба самолета благополучно приземлились в аэропортах назначения.

Данная информация пока что официально не подтверждена.