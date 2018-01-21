Массовая авария с участием восьми машин произошла в Карелии

Восемь автомобилей столкнулись во время метели на федеральной трассе "Кола" в Кондопожском районе Карелии, сообщает сегодня управление ГИБДД по республике. Пострадавших, к счастью, нет.

По словам очевидцев, автомобили двигались на относительно небольшой скорости. Из-за ДТП на трассе образовалась пробка, однако ее удалось быстро ликвидировать. На месте происшествия работали спасатели, так как много автомобилей опрокинулись в кювет, пытаясь избежать столкновения.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, на котром водитель запечатлел групповое ДТП.