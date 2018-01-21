Собянин рассказал о Большой кольцевой линии столичного метро

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строящейся Большой кольцевой линии метро: она сможет перевозить в два раза больше человек, чем сейчас обслуживает все Московское центральное кольцо.

"Это возможность поперечных связей многих районов Москвы, уменьшение времени движения в пути, причем по некоторым направлениям - в два-три раза", - подчеркнул Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

В московском метро стартовало строительство Большой кольцевой линии, расположенной в 10 километрах от первого кольца и протянувшейся на 67 километров. Она станет самым длинным подземным кольцом в мире. На Большом кольце планируется построить 31 станцию с 21 пересадкой.