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Собянин рассказал о Большой кольцевой линии столичного метро

21 января 2018, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин рассказал о Большой кольцевой линии столичного метро
pixabay.com

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строящейся Большой кольцевой линии метро: она сможет перевозить в два раза больше человек, чем сейчас обслуживает все Московское центральное кольцо.

"Это возможность поперечных связей многих районов Москвы, уменьшение времени движения в пути, причем по некоторым направлениям - в два-три раза", - подчеркнул Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

В московском метро стартовало строительство Большой кольцевой линии, расположенной в 10 километрах от первого кольца и протянувшейся на 67 километров. Она станет самым длинным подземным кольцом в мире. На Большом кольце планируется построить 31 станцию с 21 пересадкой.

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Видео, как пингвин "пришел в гости" к ученым в Антарктике

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ДНР: силовики ВСУ обстреляли пассажирский автобус в нейтральной зоне Донбасса

Сегодня днем Вооруженные силы Украины открыли огонь по блокпосту в Еленовке. В этот момент там находился пассажирский автобус с мирными жителями. В результате обстрела один человек погиб.

//live

«Благодать может настигнуть всех, включая послов США!»

«Благодать может настигнуть всех, включая послов США!»

Посол США в России Джон Хантсман окунулся в купель Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье. Помимо Хантсмана, это сделали ещё семь мужчин и две женщины из того же посольства. Вопрос: «Неужели завербован?»

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Белый дом в США перестал отвечать на звонки и включил автоответчик

Белый дом в США перестал отвечать на звонки и включил автоответчик

Из-за прекратившегося финансирования правительства США и большинства его учреждений, вспомогательная служба администрации президента США, отвечающая за связи с общественностью, временно остановила работу.

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В центре Москвы избили и похитили мужчину

В центре Москвы избили и похитили мужчину

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о похищении прохожего, которое произошло в ночь на 21 января на Тверской улице в центре Москвы. Очевидцы видели, как мужчину избили и увезли на автомобиле Skoda.

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Массовая авария с участием восьми машин произошла в Карелии

Массовая авария с участием восьми машин произошла в Карелии

Восемь автомобилей столкнулись во время метели на федеральной трассе "Кола" в Кондопожском районе Карелии, сообщает сегодня управление ГИБДД по республике. Пострадавших, к счастью, нет.

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