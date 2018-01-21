В NASA сообщили о летящем с высокой скоростью к Земле астероиде

Американские ученые в NASA вычислили, что к Земле в ближайшее время с высокой скоростью приблизится астероид 2002 AJ129. По данным NASA, это космическое тело обладает средними размерами.

Некоторые СМИ написали, что Земле угрожает астероид гигантских размеров, и если он упадет на нашу планету, то настанет "ледниковый период".

Ученые успокоили землян, заявив, что астероид, направляющийся к нашей планете классифицируется как потенциально опасный астероид, но он не представляет реальной угрозы столкновения с Землей в обозримом будущем.

Астероид пролетит мимо Земли 4 февраля ночью. В момент максимального сближения астероид будет находиться не ближе чем на десятикратном расстоянии между Землей и Луной.

2002 AJ129 является астероидом среднего размера, где-то между 0,5 км и 1,2 км в поперечнике.

Специалист Центра исследований Околоземных объектов НАСА в лаборатории реактивного движения Пол Чодас рассказал, что ученые отслеживают это небесное тело уже более 14 лет. Его орбита изучена точно. Ни в ближайшем феврале, ни в течение ближайших 100 лет столкновения этого астероида с Землей не произойдет.