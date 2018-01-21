Ученые объяснили отказ богатых людей от серьезных отношений и брака

Ученые объяснили отказ состоятельных людей от серьезных отношений с противоположным полом и заключения официального брака. Замечено, что богатые люди в последнее время предпочитают крутить романы, но под венец не идут.

Мужчины, имеющие какое-либо состояние, дорогой автомобиль, не делают девушкам предложение. И слабый пол, заработавший состояние или получивший наследство, замуж не стремится.

В Великобритании ученые Университета Суонси, который славится проведением глобальных исследований, изучил признания 75 мужчин и 76 женщин. Добровольцам в ходе эксперимента предлагалось рассмотреть 50 фотографий потенциальных партнеров и определить, может ли кто-то либо стать спутником жизни, - сообщает The Hindustan Times. Во время второго этапа исследования участникам предстояло рассмотреть фото дорогих автомобилей, бриллиантов, особняков, денег.

Потом респондентам предстояло еще раз посмотреть на фото людей и решить – не изменилось ли их мнение в выборе партнера.

Оказалось, что после просмотра фото атрибутов роскошной жизни как мужчины, так и женщины на 16% чаще выбирали партнеров для непродолжительных отношений.

Ученые заключили, что выбор отношений связан с избытком ресурсов. При условии, если вокруг много ресурсов, проще воспитать ребенка без помощи партнера.

В другой части исследования добровольцам показывали слайды с опасными животными и видео людей, взаимодействовавших с маленькими детьми. В таких случаях участники эксперимента чаще склонялись к долгим отношениям.