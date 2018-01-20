Видео, как лиса выпросила у рыбака во Владивостоке весь улов

Дикая лиса съела весь улов рыбака во Владивостоке. Видео этого редкого события рыбак разместил на YouTube. Пугливое животное подошло к мужчине и стало ждать, пока тот покормит ее рыбой.

Рыбак бросает рыбу, лисица быстро хватает добычу и убегает. После того, как она съела угощение, вернулась к приморскому рыбаку за добавкой. «Я столько не ловлю, сколько ты ешь!», — поведал ей рыбак.

В ноябре на территорию детского сада на Ореховом бульваре, в московском районе Зябликово каким-то образом проникла дикая и очень агрессивная лиса.