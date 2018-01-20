Кабмином одобрены поправки к закону о регулировании деятельности коллекторов

Правительство России одобрило законопроект, предполагающий совершенствование регулирования работы коллекторов. Об этом сообщается в перечне решений на сайте кабинета министров.

Документ предусматривает проведение административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности.

Напомним, что сам закон о деятельности коллекторских агентств и их сотрудников президент РФ Владимир Путин подписал ещё в 2016 году. Документ официально упорядочивает деятельность по сбору задолженностей.

Ранее сообщалось, что юрист из Челябинска создал бесплатное приложение для смартфонов, с помощью которого должники смогут противодействовать коллекторам.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, сейчас один или несколько долгов перед банком есть у 57 процентов россиян.