Две авиабомбы времен ВОВ весом по 250 кг были ликвидированы на полигоне МЧС

Две авиабомбы времен Великой Отечественной войны весом по 250 килограмм были найдены на полях былых сражений на территории Новгородской области. Об этом сообщили журналистам в Управлении МЧС.

Сотрудникам Невского спасательного центра совместно с группой разминирования, выехавшим на место обнаружения убийственных находок удалось установить, что авиабомбы представляют серьезную угрозу. Боеприпасы времен Великой отечественной войны были уложены в спецавтомобиль, вывезены на полигон и подорваны. Ликвидация боеприпасов прошла в штатном режиме, отметили в МЧС.