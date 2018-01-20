Умер 21-летний игрок КВН Сергей Баленко

Команда КВН "НАТЕ" из станицы Брюховецкой Краснодарского края сообщила о внезапной кончине звезды коллектива Сергея Баленко, которому только 5 января исполнился 21 год.

В Международном союзе КВН назвали смерть Баленко «внезапной и неожиданной». В союзе также выразили соболезнования родным и близким Баленко.

О причинах смерти не сообщается. В ответ на просьбы поклонников команды рассказать, что произошло с Баленко, администрация группы написала, что не может уточнить подробности, пока не будет уверена в информации на 100%.

Несколько дней назад в Сочи завершился фестиваль, по итогам которого команда КВН "НАТЕ" вышла в Высшую лигу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске скончался легендарный КВНщик, бывший капитан команды "НГУ" (Новосибирский государственный университет) Владимир Дуда. О смерти участника команды КВН "НГУ" рассказала Татьяна Лазарева.