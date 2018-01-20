Россиян на заправках при покупке топлива обманывают на сотни миллионов рублей

Схема обмана автовладельцев при покупке топлива раскрыта ФСБ. С помощью специальной вредоносной программы предприниматели не доливали клиентам до 7 процентов оплаченного топлива. Такой схемой пользовались на заправках множества крупных нефтяных компаний.

Создателем вируса является ставропольский хакер Денис Заев, пишет агентство «Росбалт», а разработанная им программа позволяла автозаправкам недоливать топливо, оплаченное клиентами. При том, что счетчик показывал нужное количество литров. Ущерб от действий вредоносной программы оценивается Федеральной службой безопасности в сотни миллионов рублей. «Гигантская афера охватила почти весь юг России, вирусное ПО было обнаружено на десятках АЗС в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан», - рассказал источник «Росбалта».

Ставропольский хакер взят под стражу. Его обвиняют в создании и распространении вредоносных программ, а также в мошенничестве. Как ответят владельцы АЗС пока не понятно.