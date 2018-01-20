Московский метрополитен переходит на усиленный режим работы

В субботу, 20 января, Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы. Руководство столичной подземки подчеркивает, что данная мера связана с серьезным ухудшением погоды в городе.



К настоящему моменту температура в Москве упала до -9 градусов, на улице идет снег, вследствие чего ситуация на дорогах усложнилась. Как уточняет РИА "Новости", движение по всем линиям метро сейчас производится в штатном режиме, никаких отклонений от графика нет.

Подчеркивается, что сотрудники метрополитена чаще обычного проводят тщательную уборку территорий перед вестибюлями станций, а также лестниц.





