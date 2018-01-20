В сети появилось необычное видео, в котором анонимный «путешественник во времени» рассказывает о том, что ему удалось побывать в 6000 году и увидеть технологии будущего. В доказательство он продемонстрировал фото города из будущего, но по размытому снимку вообще невозможно понять, что именно там изображено.

Однако, автор ролика сослался на особенности временных перемещений, при которых любые предметы из будущего видоизменяются. Большинство пользователей сети, конечно, не поверили ни в рассказ «путешественника», ни в подлинность фото, но с удовольствием обсудили новейшие технологии, о которых поведал автор видео.

Из его рассказа следует, что человечество уже вовсю осваивает Вселенную. Во главе всего стоит искусственный интеллект, прогнозирующий будущее со 100% точностью. Телепортация и путешествия во времени – уже не фантастика, а обычное дело. Правда, в последнем имеется ряд ограничений. Например, при посещении более раннего времени, люди не имеют возможности вмешиваться в ход истории, а способны только наблюдать. Как рассказывает сам «путешественник во времени, такая технология станет доступной уже в 2028 году.