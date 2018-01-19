Пять военных грузовиков столкнулись и улетели в кювет в Новой Москве

В Интернете опубликована видеозапись очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием сразу пяти военных грузовиков. Авария произошла в минувший четверг, 18 января, в селе Ознобишино в Новой Москве, недалеко от Подольска.

Пять военных КамАЗов столкнулись, и после скатились в кювет. "Как умудрились" - рассуждают очевидцы. Видеозапись опубликована на сайте телеканала РЕН-ТВ.

О пострадавших в результате аварии с участием военных КамАЗов не сообщается. На месте происшествия работали правоохранители. В районе Новой Москвы вчера был сильный снегопад.

Вчера же днем в Калужской области на трассе Калуга — Медынь автомобиль КамАЗ с автоцистерной съехал с дороги в кювет и перевернулся. По данным УГИБДД, 51-летний водитель погиб на месте ДТП.