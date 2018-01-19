Зачем Ксения Собчак окунулась в прорубь на Крещение

Телеведущая Ксения Собчак, мечтающая стать президентом России, 19 января находилась вдалеке от Москвы - в Томске. Вот в этом российском регионе на Крещение установились настоящие морозы. Сибирские.

19 января православные верующие отмечают большой церковный праздник. Ксения Собчак никогда не рассказывала о своем отношении к вере. Но сегодня решила «сделать это» - окунуться в купель. При 40-градусном морозе.

Собчак опубликовала в Инстаграм фото, как она с головой окунулась в ледяную воду на реке Ушайка. «Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово, речка Ушайка», - уточнила Ксения.

«Скажите честно, было не выносимо? Или как?», - спрашивают Ксению. Собчак удивила своих поклонников.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 19, 2018 at 7:29 PST

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 19, 2018 at 7:29 PST



Видезапись, как Владимир Путин на Крещение окунулся в купель на Селигере, стало популярным в соцсетях.

В Сочельник, накануне Крещения, мэр Ярославля потребовал от чиновников нырнуть в прорубь 19 января.