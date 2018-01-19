Зачем Ксения Собчак окунулась в прорубь на Крещение
19 января 2018, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ксения Собчак, мечтающая стать президентом России, 19 января находилась вдалеке от Москвы - в Томске. Вот в этом российском регионе на Крещение установились настоящие морозы. Сибирские.
19 января православные верующие отмечают большой церковный праздник. Ксения Собчак никогда не рассказывала о своем отношении к вере. Но сегодня решила «сделать это» - окунуться в купель. При 40-градусном морозе.
Собчак опубликовала в Инстаграм фото, как она с головой окунулась в ледяную воду на реке Ушайка. «Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово, речка Ушайка», - уточнила Ксения.
«Скажите честно, было не выносимо? Или как?», - спрашивают Ксению. Собчак удивила своих поклонников.
Видезапись, как Владимир Путин на Крещение окунулся в купель на Селигере, стало популярным в соцсетях.
В Сочельник, накануне Крещения, мэр Ярославля потребовал от чиновников нырнуть в прорубь 19 января.
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