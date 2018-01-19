Памятник первому космонавту Юрию Гагарину установлен в Вифлееме. Бронзовый бюст советскому космонавту установлен недалеко от входа в вифлеемский Храм Рождества на Западном берегу реки Иордан.

Представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин назвал памятник Гагарину в Вифлееме "очень важным сисволом", - сообщает РИА Новости.

"Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому — за пределы нашего земного шара", — сказал Аганин.

По мнению палестинской стороны, решившей увековечить имя советского космонавта, такой жест поспособствует развитию двусторонних отношений между Россией и Палестиной.

За последние шесть лет бронзовые бюсты первого космонавта появились уже в 30 странах Европы, Азии и Америки.

Первый полет в космос Юрий Гагарин совершил 12 апреля 1961 года.