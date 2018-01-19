Более трех тысяч видеокамер установили в столичных поликлиниках

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что в столичных поликлиниках установили 3776 камер, пишет портал "Москва 24".



Речь идет о взрослых, детских, стоматологических поликлиниках, женских консультациях и диспансерах. Камеры появились в местах массового пребывания пациентов: на ресепшне, в вестибюле у информационных стоек и инфоматов, в холлах, на медицинских постах. В кабинетах врачей камеры видеонаблюдения не устанавливаются.



Цель нововведения – повышение качества медобслуживания и комфортности пребывания пациентов в поликлинике. Это в том числе дает возможность визуально оценивать длительность ожидания в очереди и принимать меры по ее снижению.

