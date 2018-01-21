«Казахская Ванга» предрекла создание Россией второго НАТО в 2018 году

Россия в 2018 году расширит свои границы за счет территорий бывшего СССР. Такой прогноз дал известный экстрасенс Свами Даши. Его коллега, ясновидящая Вера Лион предрекла, что в новом календарном периоде наша страна обретет статус мирового лидера.

В интернете появился прогноз на 2018-й, сделанный российским мастером восточных практик Свами Даши, который известен своим участием в телевизионном шоу «Битва экстрасенсов». Даши предсказал немало интересных событий в наступившем году.

Так, экстрасенс ждет, что в новом календарном периоде Российская Федерация расширит свои границы. В ее состав должна войти часть территорий бывшего СССР.









А вот для Европейского союза Свами Даши приготовил неутешительные новости. Согласно его прогнозу, в 2018-м содружество столкнется не только с экономическими проблемами, но и с эпидемией опасной инфекции, методы борьбы с которой специалисты найдут не сразу.









В Центральной Азии также будет неспокойно. Там произойдет масштабное наводнение, которое грозит огромными материальными убытками, пишет сайт 2018god.net.

Отдельно экстрасенс остановился на теме возможной Третьей мировой войны. По его мнению, несмотря на напряженность в ряде регионов, глобального конфликта в этом году удастся избежать.

Ясновидящая Вера Лион, которую называют «казахской Вангой», тоже считает, что 2018-й станет годом природных катастроф. Лион предрекла, что Великобритания опустится под воду, Германия серьезно пострадает от снежных бурь, а Ватикан разрушит землетрясение. Исчезновение теократической монархии, в свою очередь, приведет к кризису католичества.

Кроме того, в Северной Америке и Европе в наступившем году активизируются террористы и сектанты. Столкнувшись с ними, местное население начнет массово уезжать в другие страны.









России все эти катаклизмы сыграют на руку, уверена Вера Лион. «Казахская Ванга» предсказала, что в 2018 году РФ станет мировым лидером. Этот статус Москва обретет после того, как создаст военно-политический блок, напоминающий нынешний Североатлантический альянс. Эта организация объединит большинство стран Восточной и Центральной Европы, а также некоторые государства Ближнего Востока, процитировал ясновидящую сайт ya2018.com.