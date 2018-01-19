В сети опубликовано видео танцующих молодых парней в одних трусах, майках или куртках с надписью МЧС России под песню Satisfaction. Танцующие ребята выходят полуголые из своих комнат в общежитии.

Повиливая бедрами под музыку, молодые люди танцуют со швабрами, протирают окно. Участники клипа танцуют и с огнетушителем. Свои лица она не показывают.

Вероятно, молодые люди записали клип в поддержку ульяновских курсантов авиационного училища. Танец будущих пилотов гражданской авиации наделал много шума в сети, видео получило широкий общественный резонанс. Рассматривать видео будет спецкомиссия. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов высказал мнение, что курсанты должны понести наказание, но ломать жизнь им нельзя, так как отчисление не добавит им "патриотизма и воспитанности".

В комментариях к танцу парней в майках "МЧС" их поддерживают: "Молодцы, парни! Солидарность и взаимовыручка — это великая вещь. Особенно для вашей специальности. Так держать!", "Есть еще студенческая солидарность! Не совсем мы безнадежны. Молодцы, ребята! Даешь бой ханжеству!".

Будущих летчиков ранее поддержали учащиеся - девушки и парни - Рязановского сельхозтехникума (Ульяновская область).

Видео опубликовано на youtube.