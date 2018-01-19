Ученые НАСА назвали 2017 год в тройке самых жарких в истории сезонов

Ученые НАСА включили 2017 год в тройку самых жарких сезонов за всю историю наблюдений. Но рекордным по высоким температурам прошлый год не стал. Рекорд был зафиксирован в 2016 году.

В докладе Института космических исследований имени Годдарда НАСА говорится, что на Земле температуры в 2017 году году были примерно на 0,9 градуса Цельсия выше, чем в среднем во второй половине ХХ века.

Этот температурный показатель уступает лишь 2016 году. В позапрошлом температуры были выше нормы на один градус.

Ученые отметили в отчете, что начиная с осени 2015 года, среднемесячные температуры на Земле устанавливали ежемесячно новые рекорда, превышая норму на 1-1,5 градуса Цельсия.

Ученые сравнили температуры за все 12 месяцев года. Директор Института космических исследований НАСА имени Годдарда Гэвин Шмидт заявил, что 2017 год стал вторым самым жарким сезоном за всю историю климатических наблюдений, которые ведутся на Земле уже более 135 лет, - сообщает РИА Новости.

Особенностью прошлого года было то, что потепление коснулось фактически всех уголков нашей планеты. Это доказывает всеобщий характер климатических изменений, и о том, что мировой океан сейчас разогрет до максимально высоких температур за последние несколько тысяч лет.

Выводы НАСА совпали с выводами еще трех других климатических организаций Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Всемирной метеорологической организации (WMO) и британской метеорологической организации (Met Office).

Наблюдения четырех организаций показали, что 2017 год входит в тройку самых теплых сезонов, уступая лишь 2015 и 2016 годам.