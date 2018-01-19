На Ямале стоят аномальные морозы, но 80-градусных не ожидается

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сейчас стоят аномальные морозы. Но до минус 79 градусов, как говорят в сетях, температура воздуха на российском севере точно не понизится.

Один из российских телеграм-каналов распространил информацию и якобы документ от спасателей и администрации Тазовского района ЯНАО о том, что в ближайшие дни в регионе установится экстремально холодная погода. Температура воздуха якобы будет ниже климатической нормы на 15 градусов и аж до минус 79 градусов.

Вероятно, произошло какое-то недоразумение. На Ямале ожидается похолодание до минус 50 градусов, что на 15 градусов ниже климатической нормы. Сегодня отменены занятие для учеников младших классов.

Как сообщают местные СМИ, в Тазовском районе перебоев в продаже продуктов питания не фиксировалось. Имеются запасы основных жизненно важных товаров, дров, нефтепродуктов.

В Гидрометцентре России не подтвердили информацию о якобы существующем предупреждении о морозах до минус 79 градусов в ЯНАО, - сообщил Интерфакс.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что такой мороз на Ямале вообще не может быть.