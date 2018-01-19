Путин посетил Петербург в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин 18 января принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-летия прорыва блокады Ленинграда. На Пискарёвском мемориальном кладбище Владимир Путин почтил память ленинградцев и защитников города, возложив цветы к монументу «Мать-Родина».

После глава государства посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень».

Мемориал «Рубежный камень» установлен в память о более чем 60 тысячах героях, отдавших свои жизни за спасение города на Неве. Памятник, возведенный в 1972 году, символизирует беспримерное мужество наших солдат и офицеров, бесстрашно сражавшихся за каждую пядь родной земли. На безмолвном камне высечены бессмертные слова: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

«Невский пятачок» − условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был захвачен и удерживался советскими войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942-го и удерживался вплоть до операции «Искра» в январе-феврале 1943 года.

С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались начать наступление на Мгу и Синявино и, тем самым, прорвать блокаду Ленинграда. «Невский пятачок» стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января традиционно проходят акции в память о прорыве блокады Ленинграда.