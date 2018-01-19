Учредитель патриотической организации прятал арсенал оружия и крокодила

В Петербурге при обыске в подвале дома учредителя военно-патриотической организации нашли крокодила и 20 самодельных взрывных устройств. Следственные действия производились в рамках уголовного дела о незаконном обороте взрывчатки.

«Во время обыска обнаружено 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки, более 20 самодельных взрывных устройств, минометная мина, артиллерийский снаряд и около сотни патронов. В подвале жилого дома также был пойман нильский крокодил», — рассказали источники в правоохранительных органах.

В настоящее время нильского крокодила— самого большого из трех видов рептилий, обитающих в Африке, осматривают сотрудники ветеринарной службы города, они пытаются установить состояние его здоровья. Однако, ленинградский зоопарк отказался забрать рептилию. Как объяснил его представитель РИА Новости, у зоопарка нет свободных мест, а у крокодила нет соответствующих документов..