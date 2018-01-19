Сегодня стало известно, что Роскомнадзор заблокировал три группы в соцсети "ВКонтакте". Причиной стали призывы школьников к совершению асоциальных поступков, содержавшиеся в данных сообществах.

В сообщении на официальном сайте надзорного ведомства подчеркивается, что требования о блокировке ранее поступили от Роспотребнадзора. После анализа данных на страницах было решено внести три группы в Единый реестр запрещенной информации.

Подчеркивается также, что руководство "ВКонтакте" по требованию Роскомнадзора самостоятельно удалило все сообщения и посты, которые могли натолкнуть детей на мысли о совершении ряда противоправных и опасных действий.





